Acca Larenzia | Iarlori Fdi | “Gesti che non condivido | ma…”

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano “La Repubblica” è intervenuto il coordinatore di Fratelli d’Italia di Civitavecchia, Paolo. Quest’ultimo ha espresso il suo pensiero sulla vicenda diIl gesto delle (quasi) 200 persone, che si erano radunate adper onorare i tre giovani uccisi il 7 gennaio del ’78, con il saluto romano ha scatenato non poche polemiche. C’è chi ha preso le distanze da questo gesto. Si tratta di Paolo, attuale coordinatore di Fratelli d’Italia per Civitavecchia. Ne ha parlato in una intervista rilasciata alla ‘Repubblica‘ dove ci ha tenuto a precisare un po’ di cose. In primis che condanna fermamente quel gesto. L’esponente di Fratelli d’Italia, Paolo(screenshot video YouTube) ...

Braccia tese, saluti romani, persone disposte in fila, organizzate in squadre e plotoni, vestite di scuro. La commemorazione degli attivisti del Fronte della Gioventù uccisi a viaa Roma arriva in Parlamento europeo, dove si intende censurare le immagini che l'Italia ha prodotto tra imbarazzi e indignazioni che a Bruxelles non si intende nascondere. Al contrario i ...Orban,e Meloni Nel corso dell'incontro con i giornalisti, a Foti è stato chiesto un parere sulla possibile adesione di Orban al Partito dei Conservatori e su questo tema il Capogruppo ...Nervosismi. “Eh ma non sono mica il ventriloquo della Meloni io, saprà lei cosa fare e cosa dire su Acca Larenzia” che detto da Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, senior e ...Non è la prima volta che il 7 gennaio via Acca Larenzia a Roma diventa teatro di un saluto fascista collettivo, durante il ricordo dell’uccisione dei tre militanti del Fronte della gioventù nel 1978.