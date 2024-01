Acca Larenzia | Crosetto | “Sempre preso distanze da chi ricorda i regimi”

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Il ministro della Difesa ed esponente di Fratelli d'Italia in merito alle polemiche per la commemorazione della strage "Holeda ogni manifestazione che ricordi ipassati". Così il ministro della Difesa ed esponente di Fratelli d'Italia Guido, a margine della seduta dell'Aula della Camera, in merito alle polemiche per

... a margine della seduta dell'Aula della Camera, in merito alle polemiche per la commemorazione della strage diBraccia tese, saluti romani, persone disposte in fila, organizzate in squadre e plotoni, vestite di scuro. La commemorazione degli attivisti del Fronte della Gioventù uccisi a viaa Roma arriva in Parlamento europeo, dove si intende censurare le immagini che l'Italia ha prodotto tra imbarazzi e indignazioni che a Bruxelles non si intende nascondere. Al contrario i ...Giura che è finito il periodo in cui “ affaristi e faccendieri avevano voce in capitolo sulle questioni di Governo”. Inoltre, sull’eventuale candidatura di Giorgia Meloni alle Europee, confessa: “Sare ...Parole che già così rischiano di infiammare l’Aula del Parlamento europeo, dove siedono i partiti di maggioranza. Tra questi Forza Italia, affiata al gruppo dei popolari (Ppe), e proprio il Ppe ha ...