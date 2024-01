Acca Larentia | un centinaio di identificati dalla Digos

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Pubblicato il 10 Gennaio, 2024 Sarebbero almeno unfinora gliper i saluti romani durante la manifestazione di domenica a Roma per commemorare i morti di. Al corteo avrebbero partecipato anche gruppi di estrema destra provenienti da altre città. Ladi Roma sta lavorando in queste ore anche con altre questure per identificare altre persone. “Lo spirito della commemorazione di tragedie così gravi come quella diLarenzia, che ha causato il vile assassinio di giovani vite e che rimane tuttora senza giustizia, è traditoriproposizione di gesti e simboli che rappresentano un’epoca condannatastoria”, ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, rispondendo al question time alla ...

"E' imbarazzante il silenzio della presidente del Consiglio" sui fatti di"Le organizzazioni neofasciste vanno sciolte". Lo ha detto in Aula alla Camera la segretaria del Pd Elly Schlein illustrando l'interrogazione sui fatti di viaa Roma, chiedendo al governo di agire in tal senso. .Un centinaio di persone sono state identificate per i saluti romani durante la manifestazione di domenica a Roma per commemorare i morti di Acca Larentia. Al corteo avrebbero partecipato anche gruppi ...Il fascismo sta riprendendo piede in Italia «Non solo in Italia, ma in quasi tutti i Paesi europei abbiamo una banalizzazzione di quello che significava Nazionalsocialismo o Fascismo. Ovviamente, non ...