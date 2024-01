Acca Larentia | Schlein | cani sciolti? Andavano a spasso con Meloni

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Roma, 10 gen. (askanews) – “Non raccontateci, come fa l’onorevole Rampelli, che sono: sono un branco organizzato con cui siete andati aper anni e che ha nostalgia del disciolto partito fascista”. Lo ha detto la segretaria Pd Ellydurante il question time alla Camera, replicando al ministro Piantedosi a proposito del raduno per l’anniversario di. “Non dimentichiamo – ha aggiunto – la presidente del Consiglioaccompagnata nel 2008 adda Rampelli e da Castellino, condannato a più di 8 anni di reclusione per l’assalto alla Cgil”. E’ “imbarazzante – ha concluso – il silenzio della presidenteche non riesce nemmeno ora a dire una parola di condanna. ...

Roma, 10 gennaio 2024 "Le immagini di quanto accaduto in viail 7 gennaio sono impressionanti e inaccettabili. Centinaia di braccia tese che fanno il saluto romano mentre viene chiamato il 'presente: una vera e propria adunata di centinaia di ...Sarebbero, per il momento, almeno un centinaio i militanti di estrema destra identificati tra i partecipanti alla commemorazione di. Sono una parte delle circa mille persone schierate in formazione militare protagonisti dei saluti romani e del rito del " Presente !" davanti all'edificio che ospitava la sezione ...Un episodio avvenuto dopo le celebrazioni ufficiali in ricordo dei tre esponenti del Fronte della Gioventù uccisi nel 1978 in via Acca Larentia. Domenica, in occasione dell'anniversario della strage ...