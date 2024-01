Acca Larentia | Rula Jebreal querelata da Fabio Rampelli | “Ne parliamo in tribunale”

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Il saluto romano esibito da centinaia di persone durante la cerimonia di commemorazione della strage diil 7 ottobre scorso si sta portando dietro uno strascico infinito di polemiche. Nel calderone ci finisce anche. La giornalista pubblica un post di fuoco su X contro il governo Meloni in cui chiama in causa direttamente il fedelissimo della premier. Ma il vicepresidente della Camera reagisce in maniera scomposta annunciando querela.Leggi anche:, il saluto romano è reato o no? Arriva la sentenza della Cassazione Il post die la reazione di“Il fascismo prospera di nuovo in Italia… per gentile concessione del suo governo ...

Per la segretaria del Pd "le immagini di quanto accaduto in viail 7 gennaio sono inaccettabili. Centinaia di braccia tese che fanno il saluto romano mentre viene chiamato il 'presente':...Un episodio avvenuto dopo le celebrazioni ufficiali in ricordo dei tre esponenti del Fronte della Gioventù uccisi nel 1978 in viaDomenica, in occasione dell'...Indignazione per la commemorazione degli attivisti uccisi a via Acca Larentia a Roma: “Gesti di un’epoca condannata dalla storia”. Durante la commemorazione degli attivisti del Fronte della Gioventù ..."La questura ha trasmesso alla competente autorità giudiziaria una prima informativa di reato, contestando il delitto di apologia del fascismo a carico di cinque esponenti di CasaPound, individuati tr ...