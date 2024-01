Acca Larentia | Piantedosi | “Dalla polizia stesso modulo operativo usato negli anni scorsi e in manifestazioni pro-Palestina”

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) “Le forze dihanno adottato loseguito nelle analogheeffettuate, frutto di esperienze professionali e di competenze tecniche consolidate, che non mutano di fronte a qualsivoglia manifestazione, pur di diverso estremismo ideologico. Penso, ad esempio, alle recenti iniziative anti-israeliane svolte a seguito della crisi in Medio Oriente”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo, rispondendo all’interrogazione della segretaria del Pd Elly Schlein sulle iniziative in relazione agli eventiduti in occasione della recente commemorazione dei fatti di viaLarenzia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Sarebbero almeno un centinaio finora gli identificati per i saluti romani durante la manifestazione di domenica a Roma per commemorare i morti di. Al corteo avrebbero partecipato anche gruppi di estrema destra provenienti da altre città. La Digos di Roma sta lavorando in queste ore anche con altre questure per identificare altre ...Continuano gli strascichi della commemorazione di. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ieri aveva fatto capire che le autorità giudiziarie stavano iniziando a procedere con le identificazioni dei partecipanti . Secondo ...Per i saluti fascisti fatti durante la commemorazione della strage di Acca Larentia, la Digos ha identificato circa 150 persone. Al corteo avrebbero partecipato anche gruppi di estrema destra ..."Le organizzazioni neofasciste vanno sciolte". Lo ha detto in Aula alla Camera la segretaria del Pd Elly Schlein illustrando l'interrogazione sui fatti di via Acca Larentia a Roma… Leggi ...