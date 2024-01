Acca Larentia e i saluti romani | Meloni è “innocente” ma non le basta per essere assolta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Ho letto molti commenti e reazioni suscitate dal raduno romano di centinaia di fascisti che, il 7 gennaio, hanno commemorato tre giovani missini – Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta e Stefano Recchioni – uccisi nel 1978 (premessa: sono sempre stato contro la violenza, inclusa quella politica di qualsiasi colore). Ebbene, voglio spezzare una lancia a favore di Fratelli d’Italia: sono convinto che il partito oggi al governo – erede del MSI, a sua volta erede del fascismo – non abbia sponsorizzato in alcun modo la mini-adunata oceanica di, come d’altra parte garantiscono i suoi dirigenti. Qualcuno potrebbe obiettare, per esempio, che uno dei fondatori di FdI, Ignazio Benito Maria La Russa, oggi nel ruolo di seconda carica dello Stato come presidente del Senato, non ha mai nascosto di custodire a casa cimeli mussoliniani. Né di considerare ...