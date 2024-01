Acca Larentia | Di Segni al governo | “Rafforzare norme contro neofascismo”

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Continuano le polemiche sui saluti romani di. “Mi appello a chiunque ricopra incarichi die nelle istituzioni, a condannare quel gesto e saperlo associare a una nostalgia pericolosa”, ha detto la presidentessa dell’Unione delle comunità ebraiche italiane, Noemi Di, dopo il clamore suscitato, anche a livello internazionale, dalle immagini della commemorazione del 7 gennaio scorso. “Anche oggi quel gesto ha un significato. Non è solo rievocazione storica”, ha detto Diriguardo il saluto romano fatto da decine di neofascisti di fronte all’ex sede del Movimento sociale italiano nel quartiere Tuscolano, durante una delle commemorazioni per il 46esimo anniversario dell’uccisione di Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta e Stefano Recchioni. “Il mio appello è di saper ...

I magistrati ora dovranno valutare se procedere con l'apertura formale di un fascicolo di ...'Non leggo i giornali'. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto , a margine della seduta d'Aula, commenta le polemiche su. A chi gli chiede se prende le distanze dai saluti romani risponde: 'Ho sempre preso le distanze. Ho sempre preso le distanze da ogni manifestazione che ricordi i regimi passati'. ANSA ...Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, risponde a una interrogazione sulle iniziative in relazione agli eventi accaduti in occasione della recente commemorazione dei fatti di via Acca Larentia ...«Sono passati quasi tre giorni dalla commemorazione di Acca Larentia e Giorgia Meloni non ha ancora preso le distanze dal saluto fascista e da quella manifestazione dichiaratamente nostalgica. Per ...