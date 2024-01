Acca Larentia | Cacciari | Ridicolo pensare a pericolo fascista per dei saluti romani | non vedo la traumaticità della cosa - VIDEO

Il saluto romano scatena polemiche : cinque denunciati per il gesto durante la commemorazione di Acca Larentia In seguito alla commemorazione di ... (puntomagazine)

I magistrati ora dovranno valutare se procedere con l'apertura formale di un fascicolo di ...'Non leggo i giornali'. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto , a margine della seduta d'Aula, commenta le polemiche su. A chi gli chiede se prende le distanze dai saluti romani risponde: 'Ho sempre preso le distanze. Ho sempre preso le distanze da ogni manifestazione che ricordi i regimi passati'. ANSA ...Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, risponde a una interrogazione sulle iniziative in relazione agli eventi accaduti in occasione della recente commemorazione dei fatti di via Acca Larentia ...«Sono passati quasi tre giorni dalla commemorazione di Acca Larentia e Giorgia Meloni non ha ancora preso le distanze dal saluto fascista e da quella manifestazione dichiaratamente nostalgica. Per ...