Acca Larentia | 5 persone denunciate e oltre 100 identificate per saluti romani

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Almeno un centinaio disono statedalla Digos di Roma e 5 sono statea piede libero per idurante la commemorazione della strage del 1974 di, tenuta domenica 7 gennaio davanti alla sede dell’ex Msi. La Digos della Capitale sta lavorando con altre Questure per identificare altrepresenti. Alla commemorazione e al precedente corteo snodatosi tra l’area dei Colli Albani esarebbero intervenuti infatti anche gruppi di estrema destra provenienti da altre città. Decine di militanti di estrema destra si sono riuniti domenica scorsa per commemorare i tre giovani militanti del Fronte della Gioventù, Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta e Stefano ...

Il saluto romano scatena polemiche : cinque denunciati per il gesto durante la commemorazione di Acca Larentia In seguito alla commemorazione di ... (puntomagazine)

Sarebbero almeno un centinaio finora gli identificati per i saluti romani durante la manifestazione di domenica a Roma per commemorare i morti di ... (feedpress.me)

... 'Vi odio perché quelli che 'ma Giorgia Meloni, ma la digos, ma questo governo'mi costringono a ricordare a quelli che non ricordano che quello che è accaduto aaccade da anni, stesso ...Al corteo avrebbero partecipato anche gruppi di estrema destra provenienti da altre città. La Digos di Roma sta collaborando con diverse Questure per identificare altri partecipantiAlmeno un centinaio di persone sono state identificate dalla Digos di Roma e 5 sono state denunciate a piede libero per i saluti romani durante la commemorazione della strage del 1974 di Acca Larentia ...Sarebbero almeno un centinaio finora gli identificati per i saluti romani durante la manifestazione di domenica a Roma per commemorare i morti di Acca Larentia. Al corteo avrebbero partecipato anche ...