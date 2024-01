Acca Larentia | 150 identificati Piantedosi gela la sinistra | Anche coi vostri governi

Sarebbero, per il momento, almeno un centinaio i militanti di estrema destra identificati tra i partecipanti alla commemorazione di Acca Larentia . ... (ilfattoquotidiano)

Pubblicato il 10 Gennaio, 2024 Sarebbero almeno un centinaio finora gli identificati per i saluti romani durante la manifestazione di domenica a ... (dayitalianews)

Cinque persone sono state denunciate per i saluti romani durante la commemorazione di Acca Larentia a Roma. I magistrati capitolini hanno ricevuto ... (europa.today)

Acca Larentia : Digos identifica un centinaio di persone. Crosetto : “Sempre preso le distanze dai saluti romani”

La Digos avrebbe identificato almeno cento persone per i saluti romani durante la manifestazione di domenica a Roma per commemorare i morti di Acca ... ()