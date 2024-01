Abuso d’ufficio | il reato in 25 Paesi Ue | da Spagna a Francia | come cambia in Europa

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) (Adnkronos) – L’è previstonell’ordinamento di 25membri dell’Ue su 27. È il quadro che emerge dal testo della proposta di direttiva presentata dalla Commissione Europea il 3 maggio scorso, che ha raccolto informazioni dagli Stati per avere un’idea della situazione: il diritto penale è competenza nazionale, anche se con il trattato di Lisbona l’Unione ha acquisito una competenza accessoria, per cui il Parlamento Europeo e il Consiglio possono stabilire ‘norme minime’ relative ai reati che riguardano le forme gravi di criminalità transfrontaliera. Hanno risposto 25 Stati su 27: mancano i dati relativi alla Bulgaria e alla Danimarca, che ha un opt-out in alcuni ambiti della cooperazione giudiziaria in campo penale. Dall’analisi delle informazioni comunicate dagli Stati ...