Abuso choc a scuola |  il bidello-orco palpeggia bimba di 7 anni

Sono un altrole carte dell'indagine lucana, un bis dopo quella della procura di Milano sul ... Il riferimento è sempre all'nella somministrazione degli psicofarmaci. L'ispettore Rosario ...I più comuni sono l'uso dello smartphone, la velocità eccessiva, la stanchezza, l'di alcol e ... Una confessioneche giunge proprio dai 2.075 giovani - tra i 16 e i 24 anni - interpellati da ...(ANSA) - MILANO, 09 GEN - Altri due grattacieli, costruiti in via Crescenzago, zona parco Lambro, sono finiti al centro di un'inchiesta della Procura di Milano per abuso edilizio. I pm Marina Petruzze ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...