Abolizione dell’abuso d’ufficio | i sindaci del Pd contro il no del partito | “Questa è una nostra vittoria” “Loro lontani da realtà”

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Con il primo sì in commissione Giustizia del Senato – grazie al voto compatto del centrodestra e di Italia viva di Matteo Renzi – si va verso il via libera definitivo all’del reato di abuso. E mentre i parlamentari deldemocratico (che insieme a M5s e Verdi-Sinistra hanno votato) criticano pesantemente la decisione – il senatore Walter Verini parla di un governo che procede verso lo “smantellamento dei presìdila corruzione” – tra idem c’è chi esulta. Il primo cittadino di Pesaro, coordinatore deiPd e presidente di Ali, Matteo Ricci definisce “una” il voto in commissione. Con lui tanti altrial punto che il renziano Davide Faraone, con ironia, consiglia “a ...

' Il Pd continua a essere un partito strabico che non ha nessun rapporto con la tradizione socialista italiana. Dice no all'di ufficio dopo che gran parte dei suoi sindaci ne hanno chiesto l'. Difende il sindaco di Reggio Calabria, Falcomata, che è stato sospeso per anni, dopo l'assoluzione ...'Continuiamo in direzione di una giustizia giusta: l'abrogazioned'ufficio è un passaggio sacrosanto. In questi anni ha prodotto pochissime condanne definitive a fronte di procedimenti lunghissimi e costosissimi e di 'mostri' sbattuti in prima pagina, ...