Abodi | «Il Governo | anche in ambito sportivo | non sarà condizionato dalle lobby»

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Il ministro dello sport, Andrea, ha risposto alle diverse dichiarazioni uscite dopo l’incontro in Figc tra Gravina, la Lega Serie A e diversi dirigenti dei club. Molte le critiche nei confronti della politica, accusata di non aiutare il sistema calcio italiano. Le risposta del ministroriportata da Sport Mediaset. «Ilnon è e nonmai ostaggio di nessuno. Ci assumiamo la piena responsabilità delle scelte che facciamo. Le posizioni del, così come ribadito dal Presidente del Consiglio nella conferenza stampa di fine anno,in, non potranno essere condizionate, né indirizzate e influenzate da nessuno. Leggo alcune note stampa surreali che esprimono, da una ...

Le risposta del ministroriportata da Sport Mediaset. " Ilnon è e non sarà mai ostaggio di nessuno. Ci assumiamo la piena responsabilità delle scelte che facciamo. Le posizioni del ...Il ministro per lo Sport e i Giovani Andreaha pubblicato una nota per fare chiarezza dopo una giornata intensa su più fronti: ' Ilnon è e non sarà mai ostaggio di nessuno. Ci assumiamo la piena responsabilità delle scelte che ...Duro attacco di Urbano Cairo, presidente del Torino, nei confronti dell'esecutivo in seguito all'incontro tra Lega Serie A e Figc sulla riforma del calcio ...Roma, 10 gen. (Adnkronos) – “Il Governo non è e non sarà mai ostaggio di nessuno. Ci assumiamo la piena responsabilità delle scelte che facciamo e delle decisioni che prendiamo. Le posizioni del Gover ...