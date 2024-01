A$AP Rocky porta in aula il look più rispettabile ed elegante di questo inizio anno a Los Angeles

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Lunedì scorso a Losnon ha usato solo le capacità dialettiche per far valere i propri diritti davanti alla corte. Il rapper, che si dichiara non colpevole per l’aggressione all’ex amicoRelli, si è impegnato anche nello stile. Come Gwyneth Paltrow, che qualche tempo fa si era presentata incon untotalmente quiet luxury, anche il marito di Rihanna ha sfoggiato un completo a doppiopetto grigio, arricchito da una camicia bianca e una cravatta a righe blu. Un'eleganza sublime per, che ha completato il tutto con un trench oversize negli stessi toni classici, un paio di derby di vernice e dei guanti di pelle. L’outfit, altamente simbolico, è ancora più rilevante se pensiamo al possibile ruolo del trentacinquenne ...

