A chi hanno raddoppiato lo stipendio Giordano smaschera i privilegiati

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Stipendi raddoppiati per i sindaci di Roma e Milano. Ne parla Marionell'editoriale all'inizio della puntata di Fuori dal coro del 10 gennaio. Lo sfogo del giornalista è totale e non risparmia neppure chi ha pensato la legge. Bentornati a una nuova puntata di #Fuoridalcoro Siamo in onda ora su #Rete4 e in streaming su #MediasetInfinity Ci state seguendo? pic.twitter.com/rdacPhnlAL — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) January 10, 2024 "Sono giorni che si parla solo dei saluti fascisti di Acca Larentia, un gesto che peraltro è stato fatto tutti gli anni. Sono 40 anni che si fa ma quest'anno sembra essere diventato il problema più grande. Stasera vogliamo parlare di chi guadagna tanti soldi in modo immeritato. Maxi compensi, maxi aumenti e stipendi raddoppiati. Ma non èlodegli ...