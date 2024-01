A che ora Musetti-Bublik | programma ATP Adelaide | tv | streaming

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Proseguirà attraverso il match contro il kazako Alexander, numero 8 del seeding, la corsa di Lorenzo, testa di serie numero 4, nel torneo ATP 250 di, in Australia, che domani, giovedì 11 gennaio, vedrà andare in scena i quarti di finale. L’incontro sarà il quarto a partire dalle ore 01.30 italiane e si giocherà sullo Show Court 1. Questo sarà il secondo incontro in assoluto tra Lorenzoed Alexander: nell’unico precedente tra i due sul circuito maggiore si impose il kazako nel 2022 nei sedicesimi del Queen’s, conche si ritirò dopo aver perso il primo set per 6-3. Sarà possibile seguire l’incontroin diretta tv su Cielo, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 252, mentre la ...

Fabio Cannavaro , ex calciatore e ora allenatore, è stato intervistato da Tuttosport, dove ha parlato dell’andamento della Serie A in questa ... (ilnapolista)

... concluse con una folla pro - Trumpha preso d'assalto il Congresso nel tentativo di bloccare certificazione della vittoria di Biden. Trumpdeve affrontare processi penali in quattro ......sviluppato in collaborazione con Accenturecombina le funzioni di telemetria e coaching per la guida in pista, aprendo nuove prospettive per i clienti appassionati track day. Si tratta perdi ...Dopo giorni di consultazioni, nominato il nuovo primo ministro, il più giovane della storia del paese. "La mia nomina è espressione di audacia e ...Cosa ci attende Vedremo anche noi le città imbiancarsi come è accaduto nella romantica Parigi Ora che la perturbazione numero 2 del mese si è allontanata verso la Grecia, ci attendono giornate ...