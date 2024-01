A Bacoli emersi i resti di una monumentale villa romana

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIdi unadi epoca imperiale sonodurante i lavori per la realizzazione di nuovo parco comunale nei pressi Punta Sarparella, a, vicino a Napoli. A darne notizia è la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli che parla di “una scoperta archeologica di portata eccezionale”. La struttura, databile intorno al I secolo d.C., si estende senza soluzione di continuità fino alla spiaggia e ai fondali antistanti, ed è realizzata in opera reticolata di cubilia di tufo. Quando gli operai stavano lavorando alla sistemazione dell’area dove sarebbero state poi installate delle panchine e dei giochi per i bambini sono. Si tratta di una ...

