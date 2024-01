50 giovani da seguire nel 2024 – Seconda parte

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Continua la nostra lista di Under 20 da tenere d’occhio nell’anno che si è appena aperto. Ieri avevamo pubblicato i primi dieci nomi (li trovate qui), domani ne pubblicheremo altri dieci e così via. Buona lettura. 11. Désiré Doué, 2005, Rennes (Francia) Désiré Doué è l’ennesima ala messa in vetrina dal Rennes, e ci piace così tanto che è il secondo anno di fila che lo mettiamo in questa lista. Dopo Dembélé, Doku, Sulemana e Tel, anche lui sembra semplicemente troppo forte per essere un ragazzo di appena diciotto anni. Se è vero che non tutti i talenti lanciati dai rossoneri hanno reso secondo le aspettative, va detto che Doué rispetto ai suoi predecessori sembra avere maggiore qualità nel tiro, dettaglio che potrebbe aiutarlo a non diventare, in futuro, un’ala fumosa. I suoi numeri non sembrano quelli di un esterno col fiuto del gol (lo scorso anno 3 reti in 26 presenze, ...