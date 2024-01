2023 un anno in musica

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Milano. Per IFPI, l’organizzazione che rappresenta l’industria discografica in tutto il mondo, in Italia il 30% dei consumatori usufruisce di servizi di audio streaming, il 30% ha consumato l’scorsoattraverso piattaforme di long-form e di short-form video e il 20% l’ha ascoltata via radio. C’è inoltre un’elevata consapevolezza sull’intelligenza artificiale tra gli appassionati die quasi tutti pensano che la creatività umana debba essere rispettata: il 79% concorda sul fatto che la creatività umana sia essenziale per la creazione die il 74% crede che l’intelligenza artificiale non debba essere utilizzata per clonare o impersonare gli artisti senza autorizzazione. Il mercato dello streaming audio ha continuato a crescere, guidato dalla formula in abbonamento: il 73% ascolta ...