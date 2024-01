? LIVE! Milan-Atalanta 0-0 | occasione per Holm al 31? | ma il match non si sblocca

(Di mercoledì 10 gennaio 2024)0-0(3-4-3): Maignan; Calabria, Gabbia, Theo Hernandez; Musah, Loftus-Cheek, Reijnders, Jimenez; Pulisic, Jovic, Leao. A disp. Nava, Mirante, Simic, Kjaer, Bartesaghi, Terracciano, Adli, Zeroli, Romero, Chaka, Giroud. All. Pioli.(3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac;, De Roon, Ederson, Ruggeri; Miranchuk, De Ketelaere, Koopmeiners. All. Gasperini. A disp. Musso, Rossi, Hien, Palomino, Toloi, Zappacosta, Zortea, Bakker, Adopo, Pasalic, Scamacca, Muriel. All. Gasperini Arbitro: Di Bello Ammoniti: – Espulsi: – Le grande occasioni 31? –: cross con il contagiri di De Ketelaere dalla sinistra per l’accorrenteche va col destro al volo, ma non inquadra lo specchio La foto ...

DANIEL MALDINI al Monza (dal) Con un comunicato ...Allo stadio Meazza si affrontanoe Atalanta per i quarti di finale di Coppa Italia. Le due squadre si giocheranno l'accesso in semifinale , dove ad attenderle c'è la Fiorentina , reduce dal successo conquistato ieri contro il ...