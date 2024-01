? LIVE! Milan-Atalanta 0-0 | inizia la partita

(Di mercoledì 10 gennaio 2024)0-0(3-4-3): Maignan; Calabria, Gabbia, Theo Hernandez; Musah, Loftus-Cheek, Reijnders, Jimenez; Pulisic, Jovic, Leao. A disp. Nava, Mirante, Simic, Kjaer, Bartesaghi, Terracciano, Adli, Zeroli, Romero, Chaka, Giroud. All. Pioli.(3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Miranchuk, Koopmeiners; De Ketelaere. All. Gasperini. A disp. Musso, Rossi, Hien, Palomino, Toloi, Zappacosta, Zortea, Bakker, Adopo, Pasalic, Scamacca, Muriel. All. Gasperini Arbitro: Di Bello Ammoniti: – Espulsi: –

A San Siro, il match valido per la Coppa Italia 2023/2024 tra Atalanta e: sintesi, tabellino, risultato e cronacaA San Siro, Atalanta esi affrontano nel match valido per la Coppa Italia 2023/24. SintesiAtalanta Aggiornamenti dalle 21:00 Migliore in campo:Atalanta: tabellino e ...In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfidasul nostro sito. Le formazioni ufficiali di- Atalanta(4 - 2 - 3 - 1) : Maignan; Calabria, Gabbia, Theo ...Alla fine a spuntarla è la squadra di Sarri, che aspetta la vincente di Juventus-Frosinone per sapere la sfidante in semifinale. Dall'altra parte del tabellone invece, la Fiorentina guarderà con ...Il sito IlMilanista.it di titolarità di Geo Editrice S.r.l. con sede in Roma, via Bomarzo 34, C.F./PI 09724341004, è affiliato al network Gazzanet di RCS Mediagroup S.p.a.. Unico responsabile dei ...