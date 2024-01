Zielinski sempre più Inter? A vuoto l’ultimo rilancio del Napoli ? CdS

Leggi su inter-news

(Di martedì 9 gennaio 2024) Piotrsembra aver deciso il suo futuro, tant’è chedelè andato praticamente a. L’lo vuole prendere a zero in estate. ALTRO NO ?ha già scritto il suo futuro: dopo sette stagioni addio. Aurelio De Laurentiis ha tentato ancheaffondo proponendogli un rinnovo di contratto a cinque milioni di euro a stagione fino al 2025, leggermente superiore ai 4.8 attuali, con clausola rescissoria pari a venti milioni di euro. Niente da fare: lo stesso centrocampista ha declinato l’offerta. Nel suo futuropiù. Beppe Marotta ha già l’accordo sia col giocatore che con lo stesso entourage per prenderlo da svincolato in estate. ...