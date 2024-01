Zielinski | De Laurentiis rilancia l' offerta | ingaggio da 5 milioni e clausola da 20 CorSport

(Di martedì 9 gennaio 2024) ... il padre - agente è in Italia per definire l'accordo con De(Gazzetta) La "Gazzetta dello Sport" scrive: " È il giorno più atteso per il mercato del Napoli: oggi arriverà in Italia Mladen ...

(Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) Deha rilanciato l'offerta fatta a, nel tentativo di tenerselo stretto ed evitare che se ne vada a parametro zero, ma il centrocampista ...Bloccate, per ora, cessioni e prestiti. Deferma le operazioni: in particolare quella per Zanoli al Genoa e Zerbin al Frosinone. ... Lo stesso farà PiotrAurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha tentato l'ultimo disperato assalto ad Antonio Conte. Secondo quanto riportato da Il Mattino nella sua edizione odierna, non è stata una mancanza di ...ForzAzzurri.net - la Repubblica - Ultimo tentativo per Zielinski: proposto rinnovo di un anno con clausola L'edizione odierna del quotidiano, ha svelato la mossa di Aurelio ...