WWE | Cody Rhodes chiude la “prima” storia | sconfitto Nakamura nello Street Fight che ha chiuso Raw!

(Di martedì 9 gennaio 2024)e Shinsukehanno, teoricamente, le loro ostilità, almeno per il momento. L’American Nightmare ha infattiil giapponese, al termine di unoMatch molto duro che hal’ultima puntata di Raw, andata in onda nella notte. Tavoli, colpi durissimi, armi varie… l’incontro è stato una vera e propria battaglia, che ha coinvolto anche il time keeper, colpito accidentalmente dal red mist di Shinsuke. This might have been the biggest pop of the night! #WWERaw pic.twitter.com/f9jodOqt6n— WWE (@WWE) January 9, 2024 OH NO! #WWERaw pic.twitter.com/ylLFW7dOGx— WWE (@WWE) January 9, 2024 Nel finale, dopo aver sfoggiato anche il Bionic Elbow del padre Dusty,ha ...

Cody Rhodes e Shinsuke Nakamura hanno chiuso, teoricamente, le loro ostilità, almeno per il momento. L'American Nightmare ha infatti sconfitto il giapponese, al termine di uno Street Fight Match molto ...In a surprising turn of events, the original plans for Roman Reigns’ title defense at the Royal Rumble 2024 have been revealed. There were plans for Roman Reigns to face Randy Orton in a Royal Rumble ...