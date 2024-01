WWE | Andrade El Idolo rimosso da un prossimo show GCW | prossimo il rientro a Stamford?

(Di martedì 9 gennaio 2024) Continua l’avvicinamento diElalla WWE. Nonostante fosse stato annunciato per ilGCW, No Compadre, in programma questo venerdì, la federazione ha annunciato che l’ex AEW non sarà presente alloe che verrà sostituito da Lio Rush. Sembra ormai certo che per il messicano si stiano dunque riaprendo le porte della WWE, con Royal Rumble come data plausibile per il suo ritorno a questo punto, nonostante le voci lo dessero protagonista già a Raw Day 1. Due to circumstances out of control,and MAKI ITOH will be unable to compete on Friday's event in Chicago.The following replacements have been signed:MASHA SLAMOVICH will replace Maki ItohLIO RUSH will replace*Additional Matches TBA tonite and this ...

