Wta Hobart 2024 | programma e orari mercoledì 10 gennaio

(Di martedì 9 gennaio 2024) Ile glidel Wta 250 diper quanto riguarda la giornata di10. Si parte alle ore 11 locali, l’una del mattino in Italia, con alcuni match di secondo turno. Spicca la presenza di Elise Mertens, prima forza del seeding, mentre sono state eliminate tutte e tre le tenniste azzurre ai nastri di partenza. Ecco l’ordine di gioco completo di questa terza giornata di partite del torneo.MERCOLEDI’ 10WTACAMPO CENTRALE Ore 2:00 – Mertens vs Schmiedlova CAMPO WEST Ore 1:00 – (9) Maria vs Tomova CAMPO 8 Ore 1:00 – Rus vs Gracheva SportFace.

Tennis Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan sono state eliminate al primo turno all' Atp 250 di. Dopo l'eliminazione di Lucia Bronzetti di ieri per 7 - 5 6 - 1 dalla cinese Zhu, le ......si arrendono rispettivamente alla kazaka Putintseva e alla bulgara Tomova(AUSTRALIA) - Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan non superano il primo turno dell'"International",...Le due azzurre si arrendono rispettivamente alla kazaka Putintseva e alla bulgara Tomova HOBART (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Elisabetta Cocciaretto ...Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan sono state eliminate al primo turno all' Atp 250 di Hobart. Dopo l'eliminazione di Lucia Bronzetti di ieri per 7-5 6-1 dalla cinese Zhu, le due atlete azzurre ...