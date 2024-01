WTA Hobart 2024 | colpo Yue Yuan | Stephens fuori Avanti Navarro | Bouzkova e Kenin | fuori le italiane

(Di martedì 9 gennaio 2024) In archivio tutto il novero dei primi turni al WTA 250 di, destinato a concludersi sabato per lasciare poi spazio agli Australian Open. Un destino, questo, condiviso con tutti gli altri tornei della settimana, salvo casi di pioggia. Diverse le partite su cui concentrarsi. Una parla italiano, ma lo fa dalla parte negativa della storia con Elisabetta Cocciaretto rimontata quando era6-0 4-0 con la kazaka Yulia Putintseva, capace però di una clamorosa rimonta d’esperienza. Con l’uscita di scena anche di Martina Trevisan il capitolo tricolore si è già esaurito. WTA, Elisabetta Cocciaretto spreca e cede al primo turno contro Yulia Putintseva Saluta, però, anche Sloane. L’americana ex vincitrice Slam si fa sorprendere dalla cinese Yue: per la ...

Il montepremi ed il prize money del torneo WTA 250 di Hobart 2024 , evento in programma dal 7 al 13 gennaio sull'isola della Tasmania, in Australia.

... che lasciacon enormi rimpianti. Non era, sulla carta, una partita semplice quella che ... TABELLONI TORNEI: ATP -PROGRAMMA MERCOLEDI' 10 GENNAIOCAMPO CENTRALE Ore 2:00 - Mertens vs Schmiedlova CAMPO WEST Ore 1:00 - (9) Maria vs Tomova CAMPO 8 Ore 1:00 - Rus vs GrachevaElisabetta Cocciaretto, lo scorso anno finalista nel WTA 250 di Hobart, è riuscita a perdere una partita incredibile e dolorosissima al primo turno dell’edizione 2024 e purtroppo perderà tanto terreno ...I tre rossocrociati hanno superato tutto sommato in scioltezza il primo turno delle qualificazioni del primo Grande Slam della stagione ...