Wta Hobart 2024 | Cocciaretto spreca l’impossibile e cede a Putintseva | fuori anche Trevisan

(Di martedì 9 gennaio 2024) Dopo l’eliminazione di Lucia Bronzetti, sono uscite di scena al primo turno del WTA 250 diElisabettae Martina. Non ha più rappresentanti italiane dunque il torneo che si disputa sul cemento australiano, dove proprioraggiunse la finale lo scorso anno. Elisabetta che stavolta ha subito una sconfitta estremamente dolorosa al primo turno per mano di Yulia, tennista kazaka proveniente dalle qualificazioni. 0-6 7-5 7-6 il punteggio del match, durato 2h20?. La particolarità?ha vinto il primo set in appena 19 minuti, perdendo la bellezza di tre 15 ed era avanti 4-0 nel secondo. Ha quindi servito per il match prima sul 5-2 (ndo un match point) e poi sul 5-4, ...