WTA Adelaide 2024 | risultati 9 gennaio | avanzano Ostapenko e Garcia | eliminata Samsonova

(Di martedì 9 gennaio 2024) Si completa il primo turno del torneo WTA 500di tennis: con gli otto incontri odierni il tabellone principale di singolare femminile, ormai orfano di italiane, si allinea agli ottavi di finale, che si disputeranno tutti nella giornata di domani (il torneo combined si concluderà sabato). La testa di serie numero 8, la russa Veronika Kudermetova, batte la lucky loser statunitense Ashlyn Krueger per 6-2 7-5, mentre la transalpina Carolinepiega la wild card australiana Taylah Preston per 6-4 1-6 6-3. La lettone Jelena, numero 6 del seeding, rimonta la romena Sorana Cirstea per 2-6 6-2 6-4, infine la tedesca Laura Siegemund elimina la russa Liudmila, testa di serie numero 7, per 6-7 (1) 6-4 6-4. Il derby ceco va alla qualificata Katerina Siniakova, che liquida la ...

Il programma con gli orari e l'ordine di gioco del torneo combined di Adelaide 2024 per la giornata di mercoledì 10 gennaio. Tanta Italia in campo in terra australiana, dove tornano in campo per il loro match di secondo turno Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego, e debutta ...[LL] Zapata Miralles 6 - 4 6 - 3 E' positivo anche l'esordio di Matteo Arnaldi al 250 di Adelaide. Matteo Arnaldi batte 6-4 6-3 lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles, n.77 della classifica Atp, e supera il primo turno del torneo Atp 250 di Adelaide in Australia. Il tennista ligure, n.41 del ranking m ...