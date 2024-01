Wolf Man | Julia Garner nuovo membro del cast

Leggi su tuttotek

(Di martedì 9 gennaio 2024) IldiMan,remake del Monster Universe si arricchisce di un, si tratta diGrande attesa per ilfilm horror in uscita,Man, remake Universal e Blumhouse. Una delle ultime news a riguardo è quella che vede coinvolta l’attrice statunitense, che sembra essersi unita alle fila deldi questa nuova pellicola. L’attrice è conosciuta per alcuni importanti ruoli, tra cui ricordiamo quello in Ozark. Un lupo mannaro per protagonista Al fianco dellavedremo Christopher Abbott, in sostituzione di Ryan Gosling, nel ruolo del protagonista. L’attore ha già recitato in passato al fianco della new entry ...