WhatsApp presto dovrebbe permettervi di modificare il colore del tema | addio verde!

Il team di sviluppo di WhatsApp ha risolto un bug e sta lavorando a una nuova funzionalità a testa per il client consumer e quello ... (tuttoandroid)

Presto ci sarà la possibilità di effettuare l'accesso con due account WhatsApp contemporaneamente nel medesimo cellulare. Per passare da un account ... (feedpress.me)

In Libertà inizialmente si occupò della pagina sportiva ma bensi addentrò nella sua ...2024 dall'11 al 17 gennaio La tua pubblicità qui Invia segnalazioni Radio Sound Piacenza 24333 ......la vigilessa per cambiare questa situazione Prenderà una decisione avventata Lo scopriremo. Abbonati ora! Segui le news sul canale! Entra subito Fiction & Soap Un posto al sole ...Sabato 13 gennaio alle 18 l'inaugurazione ufficiale aperta a tutti. Il sindaco Calamai: “Un bel segno di vitalità dopo l’alluvione e un importante servizio per la frazione” ...Il ministro degli Esteri Antonio Tajani: «Italia impegnata nell’assistenza umanitaria al popolo palestinese». Al lavoro con l’Egitto.