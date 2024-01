Vomitevole sui migranti Tutti gli insulti del premier francese all' Italia

... Attal disse che " la linea del governo italiano è" , salvo poi tornarepropri passi e chiedere scusa per i toni usati, poche ore dopo. Le scelte discusse Inizialmente nel secondo ...Nel 2018, da portavoce del governo, ha criticato duramente la lineamigranti del governo italiano definendola ''. Un attacco a Matteo Salvini che all'epoca ricopriva il ruolo di ...This site uses cookies or other technical trackers and, with your prior consent, also profiling cookies or other tracking tools, shared with our 1381 partners, to show you relevant ads based on your i ..."La linea del governo italiano sui migranti è vomitevole", aveva tuonato il politico durante un programma televisivo. E ancora: "È inammissibile fare della piccola politica con delle vite umane come ...