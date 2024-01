Volley | torneo Wevza U20 | l’Italia supera 3-1 il Portogallo

Leggi su sportface

(Di martedì 9 gennaio 2024) Buon esordio della Nazionale Under 20 maschile aliniziato oggi a Francoforte, in Germania. Nel primo incontro giocato questo pomeriggio alla Wintersporthall,di Michele Zanin hato 3-1 (23-25, 25-19, 25-17, 25-21) il. Dopo aver perso il primo set, gli azzurrini hanno disputato una gara in crescendo nella quale sono stati in grado di imporre il proprio gioco nei restanti parziali. Miglior realizzatore dell’incontro Lorenzo Magliano (autore di 25 punti e 1 ace). La vittoria contro il, che sulla carta non rappresentava l’avversario più forte della pool B, è il giusto modo per cominciare ilche mette in palio un posto per i prossimi Campionati europei di categoria, e che proseguirà con le sfide contro il Belgio ...