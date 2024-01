Volley | Monza si impone d’autorità in Bulgaria nell’andata dei quarti di finale di Challenge Cup

(Di martedì 9 gennaio 2024) La Mint Veroespugna il campo del Levski Sofia incon una prestazionee da grande squadra, facendo un primo grande passo verso le semifinali diCup 2023-2024. La squadra di Massimo Eccheli siin trasferta per 3-0 (25-22 25-23 25-13), e al ritorno basterà vincere due set per qualificarsi al penultimo atto della terza competizione europea dimaschile per importanza. Partenza complicata per i brianzoli, che soffrono l’energia e la potenza dei padroni di casa che si portano sul 15-10 e poi sul 17-13. Qui arriva la reazione della compagine italiana che con sette punti di fila ribaltano il set passando a condurre sul 17-20; tre punti di vantaggio che i ragazzi allenati da Eccheli difendono egregiamente per incamerare ...

La diretta testuale live di Levski Sofia - Mint Vero, partita di andata dei quarti di finale della Cev Challenge Cup maschile 2023/2024 di. Gli uomini di Massimo Eccheli, dopo aver superato il Panathinaikos Atene agli ottavi, vanno ...2023 - 2024 Serie A1 femminile Squadra VeroDa inizio novembre le cose stanno girando per il verso giusto, ma non è certo questo il momento di staccare il piede dall'acceleratore. Per l'Allianz VeroMilano c'è la trasferta ...E' una Mint Vero Volley Monza in emergenza quella che è costretta a tornare in campo a meno di 48 ore dalla partita persa in casa di Perugia.Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se ...