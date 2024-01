Volley femminile | tris di italiane in trasferta a caccia del pass per i quarti di finale di Champions

Leggi su oasport

(Di martedì 9 gennaio 2024) Undi partite che potrebbe valere idicon una giornata di anticipo, quello in programma questa settimana per le squadreimpegnate inLeaguedi. Conegliano, Milano e Scandicci sono attese da tre sfide tutt’altro che impossibile e con una vittoria, che sarebbe per tutte e tre la terza consecutiva, sarebbero già al sicuro da brutte sorprese con la certezza di rientrare quantomeno fra le migliori seconde e accedere così alla fase ad eliminazione diretta. Si parte domani, mercoledì 10 gennaio alle 18.00 con ladella Savino del Bene Scandicci sul campo del Maritza Plovdiv, formazione bulgara che al momento inha vinto una sola partita in...