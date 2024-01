Volley | Champions League 2023 24 | prima sconfitta per Civitanova | impresa Galati che vince al tie break

(Di martedì 9 gennaio 2024) Arriva lanella/24 per la Cucine Lube, che a sorpresa cade sul campo dell’Arcada, vittoriosa per 3-2 al tie. La formazione marchigiana era comunque già qualificata comenella Pool E, ma Blengini sicuramente non può essere felice di questo passo falso. Il primo set è equilibrato, fino a che Lagumdzija e Chinenyeze consentono agli ospiti di arrivare a 4 punti di vantaggio, che riescono a mantenere chiudendo 25-21 il primo parziale. La Lube parte meglio nel secondo set con Marlon che buca ripetutamente la difesa. L’Arcada riesce però a reagire grazie a Nikula, che sale in cattedra e porta avanti i suoi fino alla vittoria del secondo set per 25-23. Si tratta del primo set ...

