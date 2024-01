Volley | Challenge Cup femminile 2023 2024 | Novara si aggiudica l’andata dei quarti contro il Voluntari

(Di martedì 9 gennaio 2024) Tutto come da pronostico al Pala Igor, dovesila gara d’andata deidi finale diCupilBucarest. Finisce 3-1 in favore della squadra di Lorenzo Bernardi, che dopo essersita il primo parziale per 25-18 fatica soltanto nel secondo, ceduto con il punteggio di 19-25. La partita, poi, c’è fino a un certo punto: la formazione piemontese chiue facilmente 25-13 la terza frazione e con lo score di 25-15 la quarta per prendersi l’ine ipotecare il passaggio del turno. Non sono però ammessi cali di concentrazione tra otto giorni nella capitale romena, anche perché sono da valutare le condizioni di Anne Buijs, la quale ha dovuto lasciare il campo a ...

Importante successo per la Mint VeroMonza , che si aggiudica la gara di andata dei quarti di finale diCup con un secco 3 - 0 sul campo del Levski Sofia . Nel primo set la squadra allenata da Massimo Eccheli è brava a ...