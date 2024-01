Volley | Challenge Cup 2023 24 | Monza vince in casa del Levski Sofia | netto 3-0

(Di martedì 9 gennaio 2024) Importante successo per la Mint Vero, che si aggiudica la gara di andata dei quarti di finale diCup con un secco 3-0 sul campo del. Nel primo set la squadra allenata da Massimo Eccheli è brava a rimontare uno svantaggio di 6 lunghezze. Maar e compagni infilano infatti una serie di 7 punti consecutivi con cui chiudono il set 25-22. Il copione si ripete anche nel secondo set, con ilche si avvantaggia almeno inizialmente. La rimonta della Veroperò non tarda ad arrivare, e anche qui un parziale di 8-2 consente prima il recupero e poi la fuga. I bulgari però sono bravi a rimanere in partita, ma anche in questa occasione la formazione brianzola riesce a chiudere il set per 25-23. Nel terzo set invece non c’è storia, con ...

Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita Sofia - Monza della CevCup 2023/2024 dimaschile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno ...... LA COMPOSIZIONE DEI GIRONI, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO CALENDARIO... - 2 sul 23 - 21 SECONDO SET - Vola via l'attacco di Bottolo, ma ila segno di Blengini ...E' una Mint Vero Volley Monza in emergenza quella che è costretta a tornare in campo a meno di 48 ore dalla partita persa in casa di Perugia.Il volley sarà interessato da una nuova regola importante alle Olimpiadi di Parigi 2024. Per la prima volta nella storia, infatti, ogni Nazionale che parteciperà ai Giochi avrà il diritto di includere ...