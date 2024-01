Vivono in auto da 5 mesi | Ho un lavoro ma non basta per l' affitto Notti da incubo tra freddo e ladri di cibo

Leggi su today

(Di martedì 9 gennaio 2024) Anna e Davide hanno l'aria distrutta ma non rassegnata e covano ancora la speranza che qualcuno possa prendere a cuore la loro situazione. "Non abbiamo niente da offrire ma speriamo che possa arrivare un po' di aiuto, ce lo aspettiamo" spiega la coppia originaria di Varese costretta a vivere in...