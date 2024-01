Viveka Assembergs | “L’arte è un tormento | un fuoco che hai dentro”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 9 gennaio 2024)nasce a Stoccolma nel 1959. Si trasferisce in Italia durante l’infanzia. Spirito artistico per natura e formazione famigliare, studia presso il Liceo Artistico Statale di Bergamo. Inizia l’attività lavorativa come grafica pubblicitaria presso uno studio cittadino, per poi dedicarsi alla decorazione ed al restauro. Esegue la scenografia per la mostra dedicata al bicentenario dell’Accademia Carrara di Bergamo nell’ex Chiesa di Sant’Agostino. Realizza il grande murale in Piazzetta Manzù, tratto da un’opera del grande maestro. Raggiunge la giusta condizione per esprimersi attraverso la scultura e, nel 2006, partecipa alla mostra tattile “Un senso per” allestita negli spazi dell’ex Chiesa di Sant’Agostino. La sua prima personale, “Occorono le ali”, presentata da Domenico Montalto, viene inaugurata nel 2007 presso il ...