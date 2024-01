Vittorio Sgarbi indagato per il furto di un’opera d’arte

(Di martedì 9 gennaio 2024)si è ritrovato al centro di un intricato scandalo artistico. Il sottosegretario ai Beni Culturali è attualmentedalla Procura di Macerata per il presuntodi beni culturali in relazione al dipinto La cattura di San Pietro di Rutilio Manetti, come riporta Il Fatto Quotidiano. Contro di lui si sono rapidamente alimentate L'articolo proviene da Il Difforme.

Il sottosegretario Vittorio Sgarbi indagato per furto di beni culturali indagato per furto di beni culturali . Il sottosegretario alla Cultura ... (tpi)

Il sottosegretario alla Culturaè indagato dalla procura di Imperia per furto di beni culturali. Secondo Il Fatto quotidiano , c'è un fascicolo con iscrizione e una prima ipotesi di reato sul caso del dipinto ...è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Imperia con l'accusa di essersi appropriato di un dipinto del '600 che era stato rubato nel 2013. Tutto nasce da alcune ...La gieffina si riferisce a quando Beatrice Luzzi lasciò la casa per raggiungere il padre in ospedale. Ora secondo Letizia la situazione è diversa, perché in questi giorni, l'attrice è venuta a ...Il sottosegretario alla Cultura, sindaco di Arpino e critico d’arte Vittorio Sgarbi è indagato per furto di beni culturali. L’accusa viene mossa dopo un’inchiesta svolta da Marco Travaglio notizia, ...