Vittorio Sgarbi indagato per furto di beni culturali per il dipinto di Manetti Il sottosegretario | «Non ho ricevuto avvisi e non ho rubato»

(Di martedì 9 gennaio 2024) Prima l’annuncio su il Fatto Quotidiano, poi la difesa a spada tratta, tramite il suo legale. Questa la mattinata un po’ movimenta delai, che risulta, secondo quanto riportato oggi dal giornale diretto da Marco Travaglio, didi. Ad aprire il fascicolo la procura di Imperia: è collegato a un’altra indagine per espropriazione illecita di opere d’arte. Ma a indagare è la procura di Macerata, perchéha il domicilio a San Severino Marche. Il fascicolo potrebbe finire in un’altra procura ancora per competenza territoriale. È in ballo anche l’aggravante dell’associazione. Mentre l’ipotesi di reato principale potrebbe allargarsi: ...

Il sottosegretario Vittorio Sgarbi indagato per furto di beni culturali indagato per furto di beni culturali . Il sottosegretario alla Cultura ... (tpi)

Il sottosegretario alla Cultura e critico d'arteè indagato per furto di beni culturali, nell'ambito di un caso relativo a un quadro attribuito al pittore senese del Seicento Rutilio Manetti, rubato nel 2013 dal Castello di Buriasco, ...... trafugato dal Castello di Buriasco nel 2013 e riapparso a Lucca nel 2021 come "inedito" di proprietà di. Il sottosegretario si dichiara innocente e parla di "ennesima diffamazione Il ...La gieffina si riferisce a quando Beatrice Luzzi lasciò la casa per raggiungere il padre in ospedale. Ora secondo Letizia la situazione è diversa, perché in questi giorni, l'attrice è venuta a ...Il sottosegretario alla Cultura, sindaco di Arpino e critico d’arte Vittorio Sgarbi è indagato per furto di beni culturali. L’accusa viene mossa dopo un’inchiesta svolta da Marco Travaglio notizia, ...