Vittorio Sgarbi indagato per furto di beni culturali | Dipinto di Manetti rubato nel 2013 e riapparso ' inedito' nel 2021

Dopo lo stop al Mes piovuto in Parlamento, il dibattito verte sull'Unione europea, sull'euro, sulla convenienza per i popoli e i Paesi nello stare ... (liberoquotidiano)

Il sottosegretario ai Beni Culturaliè indagato per furto di beni culturali. Il caso riguarda il quadro La cattura di San Pietro di Rutilio Manetti , rubato nel 2013 dal castello di Buriasco in Piemonte e riapparso in una ...L'accusa alla base dell'inchiesta vedeva protagonista l'Assessore alla Bellezza del comune di Viterbo,, reo, secondo i giornalisti, di possedere il dipinto rubato dal Castello di ...LUCCA. Vittorio Sgarbi è indagato per furto di beni culturali. Nel mirino un dipinto attribuito a Rutilio Manetti, “La cattura di San Pietro”, trafugato dal Castello di Buriasco nel 2013 e riapparso a ...Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura, è indagato per furto di beni culturali. C'è un fascicolo con iscrizione e una prima ipotesi di reato sul caso del ...