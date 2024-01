Vitali Daiichi Sankyo | ‘trastuzumab deruxtecan è modello sinergia’

(Di martedì 9 gennaio 2024) ‘Con AstraZeneca e tutti gli attori del sistema salute per velocizzare accesso cure cancro seno Her2 low’ “Quello di trastuzumabè unperché siamo riusciti veramente a lavorare tutti insieme per accelerare e far sì che questo farmaco arrivasse ai pazienti molto velocemente. Oggi anche per le pazienti che hanno un'espressione più bassa

Queste le parole di Mauro, head of Oncology diSankyo Italia, a margine della conferenza stampa 'Tumore al seno: le nuove frontiere del trattamento', organizzata a Milano da ...Secondo Mauro, Head of Oncology diSankyo Italia, 'la possibilità di candidare ad un trattamento anti - Her2 anche pazienti che esprimano bassi livelli di questa proteina rivoluziona l'...‘Con AstraZeneca e tutti gli attori del sistema salute per velocizzare accesso cure cancro seno Her2 low’ “Quello di trastuzumab deruxtecan è un modello perché siamo riusciti veramente a lavorare tutt ...(Adnkronos) - Per le pazienti con tumore al seno metastatico e bassa espressione della proteina Her2 (Her2 low) è stato approvato in Italia il rimborso per ...