Virtus Francavilla a cacca di rinforzi | con la Strega un’assenza e due rientri

Leggi su anteprima24

(Di martedì 9 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoTre sconfitte di fila senza segnare nessuna rete. Una vittoria che manca dallo scorso 27 novembre, il due a zero rifilato in casa al Brindisi. Il momento dellanon è certamente esaltante, con i pugliesi scivolati in terzultima posizione. La formazione del presidente Magrì, nonostante gli arrivi di Ingrosso, Gasbarro e Dutu non è riuscita a cambiare marcia. Il numero uno dellanon è certo intenzionato ad alzare bandiera bianca e prepara nuovi colpi da consegnare al tecnico Roberto Occhiuzzi, subentrato in corsa ad Alberto Villa. In attesa di rinforzare ulteriormente l’organico, l’ex tecnico del Cosenza mette nel mirino la sfida di sabato, quando al “Giovanni Paolo II” diFontana arriverà il Benevento di Gaetano Auteri, reduce dal successo di misura ...