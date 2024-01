Violenze sessuali sulla moglie anche davanti ai figli | uomo allontanato dalla famiglia

(Di martedì 9 gennaio 2024) Un nuovo agghiacciante caso diin. I carabinieri di Grottaminarda, in provincia di Avellino, hanno eseguito un divieto di avvicinamento nei confronti di undi 34 anni, gravemente sospettato di maltrattamenti contro lae dicontinuate, aggravatipresenza deiminori.Leggi: 55enne minaccia la: “Ti uccido come un agnello”, poi la violenza con dei pezzi di vetro I militari dell’Arma hanno eseguito un’ordinanza di applicazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa, suain questo caso, e ai luoghi da lei frequentati, oltre ad emettere un divieto di dimora nei confronti ...

