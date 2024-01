VIDEO – Inter | al via i lavori anti Monza Sensi saluta? | Inter Chat LIVE

(Di martedì 9 gennaio 2024) Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su-News.it. Dopo la chiusura del calciomercato, la redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18 insui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch con. IN, nuovo format pensato per commentare tutte le notizie nerazzurre di giornata e uno spazio in cui sarete voi i protagonisti con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’. Nerazzurri oggi al lavoro per preparare la partita contro il, in programma sabato sera alle 20.45. Tajon Buchanan atteso a Bruxelles per ottenere il visto. Al Brianteo dovrebbe ...

Il TG di Inter-News .it torna anche in questa stagione, in formato Flash ! Un’edizione rinnovata, più immediata e sempre più digitale. Ogni giorno dal ... (inter-news)

Toscano di Firenze, classe 2000, scuola, Corrado è stato accolto nel suo primo giorno allo Zelocchi dal presidente Carlo Rivetti. - Calcio, serie A, il Sassuolo ha ripreso oggi la preparazione: ...Juve -non finisce mai. ha lanciato una frecciatina ai nerazzurri in unpubblicato su Instagram dal club bianconero, impegnato in una partnership con EA Sports per il Team of the Year (TOTY) di ...Il commento nel corso di un video realizzato per una partnership pubblicizzata tra il club bianconero e EASportrsFC ...La lotta Scudetto tra Juventus ed Inter prosegue anche all'esterno del terreno di gioco, a suon di battute e frecciate social. Hanno subito alzato un polverone il sorriso e le parole di Andrea Cambias ...