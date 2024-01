Viaggi gratis tutto l' anno |  l' offerta fake corre su WhatsApp

(Di martedì 9 gennaio 2024) "Congratulazioni, ce l'hai fatta. Hai vinto una carta regalo Trenitalia per undio gratuito". Una scritta del genere farebbe felice chiunque. Peccato però, che si tratti di una truffa, una promozioneche negli ultimi giorni è tornata a circolare tramitee che promette...

Una promozione a nome di Trenitalia sta girando via WhatsApp e promette viaggi gratis per tutto l'anno, "ma è una offerta fake impropriamente attribuita all'azienda di trasporti. Lo conferma Trenitalia stessa: "Naturalmente ci siamo immediatamente attivati presso le autorità competenti".